Японія може зажадати від України повернути «кіотські» мільйони

Згідно з протоколом, Україна отримує кошти на соціальні та екологічні проекти після продажу невикористаних квот на викид вуглекислого газу вітчизняних промислових підприємств іншим державам, які допустили перевищення шкідливих викидів.

Про це повідомив журналістам міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник в ході засідання з громадськістю.

«Сьогодні ми стоїмо перед загрозою того, що за проектом Кіотського протоколу японці можуть виставити нам претензії щодо того, щоб ми повернули кошти», - сказав міністр.

«Прострочено вже більше трьох місяців. Вони (японці - УНІАН) йшли на всілякі поступки тільки після тривалих зустрічей і запевнень, що Україна буде виконувати свої зобов'язання», - додав він.

У теж час він не назвав суму, яку Японія може вимагати повернути.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол, прийнятий в Кіото (Японія) в грудні 1997 року на додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у порівнянні з 1990 роком.

Для впровадження Кіотського протоколу, ЄС та інші країни, що ратифікували Кіотський протокол, розробили систему обмеження промислових викидів за допомогою квот. Тобто країни, що приєдналися до угоди, зобов'язані співвідносити свої викиди з 1990-м роком - якщо їх рівень перевищує показники, зафіксовані за 1990-й, країна зобов'язана компенсувати нарощування викидів купівлею відповідного обсягу квот тих учасників кіотського протоколу, які мають невикористані «запаси» парникових газів.

Україна одна з небагатьох країн світу, яка з 1990 по 2000 рік різко скоротила викиди парникових газів через низьку завантаження промисловості, а за наступні вісім років зростання так і не наблизилася до показників 1990-го.

Ратифікувавши Кіотський протокол у 2004 році, Україна отримала можливість реалізувати невикористані нею квоти на викид вуглекислого газу.

Згідно з інформацією Національного екологічного центру (НЕЦ), в державний бюджет України в 2009-2010 рр. надійшло 470 млн євро в результаті продажу надлишку квот за Кіотським протоколом. При цьому Україна взяла зобов'язання реалізувати на ці кошти проекти зі скорочення викидів парникових газів. Кабінет міністрів затвердив план реалізації 529 проектів теплової санації соціальних будівель в різних областях України і семи проектів, які передбачають використання технологій з Японії, зокрема модернізацію вагонів метро в Києві та заміну автомобілів Міністерства внутрішніх справ України на суму 380 млн грн.

14 листопада 2013 року міжвідомча робоча група зі зміни клімату почала кампанію по контролю за реалізацією в Україні проектів, на які йдуть гроші від продажу квот на викиди парникових газів згідно з Кіотським протоколом.