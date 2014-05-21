Вночі негода знеструмила 102 населені пункти

Як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, у Київській області знеструмлено 58 населених пунктів (частково – 23), у Чернігівській – 29, у Полтавській – 14, у Львівській – 1 (частково).

Водночас 20 травня аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 338 населених пунктів у семи областях: у Київській - 131, у Полтавській – 114, у Чернігівській – 41, у Сумській – 18, у Черкаській – 13, у Житомирській – 13. у Дніпропетровській – 8.