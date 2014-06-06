У Донецьку терористи погрозами змусили провайдера відключити п'ять українських каналів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні компанії.

Компанія опублікувала ті вимоги, які їм висунули сепаратисти від імені своєї «ради міністрів».

«У зв'язку з поширенням окремими українськими каналами інформації, спрямованої на розпалювання ворожнечі між російським і українським народом, расової неприязні, пропаганди національної та соціальної ненависті, неонацизму, героїзації пособників німецького нацизму, агітації до насильства, поширення брехливої інформації про діяльність Донецької народної республіки, у відповідності до конституції ДНР...вимагаємо припинити трансляцію», - написали сепаратисти, вказавши, які телеканали потрібно відключити. При цьому «ДНР» пригрозили: «При невиконанні вимог буде вжито заходів, спрямованих на припинення ретрансляції всіх українських каналів. Не гарантуємо збереження майна вашого підприємства та безпеку персоналу».

Читайте такожТурчинов прокоментував відео розстрілу полонених: переговорів з терористами не будеТому компанія MATRIX заявила про припинення трансляції і пояснила: «Ми неодноразово озвучували свою позицію: компанія MATRIX - поза політикою! Заходи з відключення зазначених каналів є вимушеними і жодним чином не характеризують наші політичні уподобання чи антипатії. Наша головна мета - забезпечити невтручання в діяльність компанії MATRIX, збереження майна та товарно-матеріальних цінностей, а найголовніше - безпека життя і здоров'я співробітників компанії. У зв'язку з цим ми виконуємо висунуту вимогу ДНР і припиняємо мовлення 5 українських телеканалів».