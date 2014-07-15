На Донеччині терорист розстріляв залізничника

В ніч із 14 на 15 липня загинув електрозварник Донецької залізниці Костянтин Ончуров в результаті вогнепального поранення.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, залізничника розстріляв бойовик.

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«Під час технологічної перерви, яка передбачена правилом внутрішнього трудового розпорядку, працівники вагоноскладального цеху вагонного депо Ясинувата електрозварник Костянтин Ончуров та слюсар з ремонту рухомого складу Віктор Серокуров направилися за територію депо до колодязя набрати води. Біля одного з будинків їх зупинила людина з вогнепальною зброєю та почала стріляти, внаслідок чого було смертельно травмовано Ончурова», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-центру, на звук пострілу прибула міліція й затримали злочинця.

Загалом, за даними «Укрзалізниці», за час бойових дій семеро залізничників постраждали, виконуючи професійні обов’язки, двоє з них загинули.