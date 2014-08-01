Навчальний рік у школах почнуть з уроку «Україна - єдина країна»

Перший урок у новому навчальному році у школах називатиметься «Україна – єдина країна».

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки України. Це передбачено листом МОН від 1 серпня 2014 року № 1/9-388.

Читайте такожУ Харкові до навчальних закладів прийняті 274 дитини із зони АТО

Таку тему обрали через «суспільно-політичну ситуацію та події останніх місяців, окупацію Російською Федерацією Криму, збройних акцій російських терористів у східних регіонах України».

Метою Першого уроку є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави.

Читайте такожНа Тернопільщині хочуть перейти на шестиденну форму навчання та збільшити зимові канікули

Під час уроку учнів мають бути ознайомити з основними історичними подіями становлення державності України. В учнів мають формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни тощо. Вчитель має акцентувати увагу на тому, що патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій.

На початку уроку МОН вважає за доцільне оголосити хвилину мовчання з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні, воїнів та інших загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави.