Шини з барикад Майдану відправлять на переробку
09:39, 05 серпня 2014Суспільство
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Комунальні служби прибирають лише ті барикади, які дозволяють прибрати активісти.
З центру Києва вивозять шини / УНІАН
Комунальні служби столиці продовжують розбирати барикади в центрі Києва. При цьому представники самооборони спочатку вибрали з них особисті речі учасників Євромайдану, які залишилися ще від зимових подій. Зокрема протигази, шоломи, і склали їх перед барикадою.
Про це пише "Сегодня".
«Ми прибираємо ті місця барикад, які дозволяють активісти. Наприклад, на Інститутській, з району Жовтневого палацу вивезли 6 самоскидів сміття, з Хрещатика, 5, - 4 самоскиди і генделик, який там знаходився. Після пожежі на Михайлівській площі - 4 самоскиди», - розповів гендиректор «Київавтодору» Володимир Жуков.
За його словами, шини вивозять на Лівобережну, там їх приймають на переробку, а сміття - на полігон №5.
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