Шини з барикад Майдану відправлять на переробку

Комунальні служби столиці продовжують розбирати барикади в центрі Києва. При цьому представники самооборони спочатку вибрали з них особисті речі учасників Євромайдану, які залишилися ще від зимових подій. Зокрема протигази, шоломи, і склали їх перед барикадою.

Про це пише "Сегодня".

«Ми прибираємо ті місця барикад, які дозволяють активісти. Наприклад, на Інститутській, з району Жовтневого палацу вивезли 6 самоскидів сміття, з Хрещатика, 5, - 4 самоскиди і генделик, який там знаходився. Після пожежі на Михайлівській площі - 4 самоскиди», - розповів гендиректор «Київавтодору» Володимир Жуков.

За його словами, шини вивозять на Лівобережну, там їх приймають на переробку, а сміття - на полігон №5.