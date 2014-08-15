На Донбасі з початку липня знешкоджено більш 10 тисяч вибухонебезпечних предметів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міжвідомчого координаційного штабу, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький.

“У нас працює декілька технічних груп як в Донецькій, так і в Луганській області. На сьогодні знищено більш як 10 тисяч вибухонебезпечних предметів”, - сказав він.

Читайте такожВійськові вилучили у бойовиків чергову партію зброї та вибухівкиЗа його словами, є вибухонебезпечні предмети, які залишились внаслідок бойових дій, а є розтяжки і замінування, налаштовані, щоб мирні жителі чи військові постраждали.

В той же час в прес-службі ДСНС повідомили, що з 6 липня 2014 року піротехнічні підрозділи обстежили близько 774 га територій та 38 га акваторії.