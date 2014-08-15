На Донбасі з початку липня знешкоджено більш 10 тисяч вибухонебезпечних предметів
За час проведення розмінування визволених від терористів територій Донбасу було знешкоджено 10 тисяч 865 одиниць боєприпасів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міжвідомчого координаційного штабу, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василь Стоєцький.
“У нас працює декілька технічних груп як в Донецькій, так і в Луганській області. На сьогодні знищено більш як 10 тисяч вибухонебезпечних предметів”, - сказав він.
Читайте такожВійськові вилучили у бойовиків чергову партію зброї та вибухівкиЗа його словами, є вибухонебезпечні предмети, які залишились внаслідок бойових дій, а є розтяжки і замінування, налаштовані, щоб мирні жителі чи військові постраждали.
В той же час в прес-службі ДСНС повідомили, що з 6 липня 2014 року піротехнічні підрозділи обстежили близько 774 га територій та 38 га акваторії.