У Лівії звільнили 23 українців, які три роки перебували в полоні - ЗМІ

У Лівії звільнили 23 українців, які три роки перебували в полоні.

Як повідомляє ТСН, «23 українців, що майже три роки були в лівійському полоні, звільнили. Це сталося ввечері 28 серпня. Інформацію підтвердив протоієрей Захарія Керстюк, який опікувався гуманітарною місією в Лівії і регулярно навідував українців у полоні. Він каже, що бранці уже полишили територію країни».

«Медики обстежили їх і загрози життю не виявили. Однак через тривалий полон у чоловіків загострилися хронічні хвороби. А багатьом доведеться проходити ще й психологічну реабілітацію. Водночас заручники перебувають у піднесеному настрої. Адже до останнього не вірили, що вийдуть на волю. І готуються найближчим часом повертатися додому», - зазначає ТСН.

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«Ми сподіваємося, що Міністерство закордонних справ зробить для них документи і вони вилетять як вільні люди. Але вони не в межах Лівії. У надійному місці, в безпечному місці, вже на свободі», - сказав священик Захарія Керстюк.

Лівійські повстанці захопили 24 українців у 2011 році, звинувативши їх у тому, що вони воювали на боці Муаммара Каддафі. Проте родичі полонених твердили, що люди приїхали працювати до Лівії за цивільними контрактами і постраждали ні за що. Один з полонених помер.