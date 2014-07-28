У Тріполі ракета потрапила в резервуар з 6 млн літрів нафтопродуктів: існує загроза вибуху

Сильна пожежа почалася в суботу ввечері в столиці Лівії Тріполі, після того як ракета потрапила в резервуар з 6 мільйонами літрів нафтопродуктів.

Як передають РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, про це повідомив представник лівійської державної компанії National Oil Corp. Мохамед аль-Храрі.

Резервуар розташований по дорозі в аеропорт Тріполі, де протягом кількох останніх тижнів тривають бої між різними угрупованнями бойовиків, жертвами яких стали десятки людей. За даними представника National Oil, всього в резервуарах сховища понад 90 мільйонів літрів нафто - і газопродуктів.

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"Потужний вибух може прогриміти, який викличе руйнування в радіусі від трьох до п'яти кілометрів (від сховища)", - заявив аль-Храрі одному з місцевих телеканалів.

Він додав, що співробітники підприємства покинули територію, де сталася пожежа.

Пожежні бригади намагаються загасити полум'я. Міністерство нафти і газу Лівії закликало жителів Тріполі, які проживають поблизу сховища, негайно покинути цю область через загрозу вибуху.

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Після повалення Муаммара Каддафі в Лівії зберігається напружена обстановка. МЗС багатьох країн в неділю закликали своїх громадян покинути країну з міркувань безпеки.