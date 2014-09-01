У Донецьку зберігається напружена обстановка - міськрада

Про це йдеться на офіційному сайті міського голови та міської ради Донецька.

Системи життєзабезпечення міста працюють. Аварійні бригади підприємства "ПЕС-Енерговугілля" ведуть відновлювальні роботи на мережах у Петровському районі й місті Моспине.

Читайте такожШтаб АТО спростовує інформацію про відступ силовиків від ДонецькаЗа інформацією диспетчерської служби «Донецьких електричних мереж», у першій половині дня 1 вересня фахівці відновили енергопостачання мікрорайону Гладківка в Київському районі. Також відновили три трансформаторні підстанції в Куйбишевському районі. Роботи з відновлення енергопостачання мікрорайонів у Куйбишевському, Кіровському, Київському й Петровському районах тривають.

Читайте такожНіч у Донецьку минула неспокійно, після обстрілу знеструмлено два райони - міськрадаГромадський транспорт на вулицях міста працює за графіками "вихідного дня". Не відновлено рух рухомого складу на тролейбусному маршруті №8. Автобусне сполучення Донецька з іншими містами здійснюється через автовокзал "Південний".

За інформацією прес-служби Донецької залізниці, пасажирські поїзди дальнього слідування як і раніше відправляються зі станцій Костянтинівка та Маріуполь.