У Донецьку бойовики з "Градів" обстріляли нафтобазу
18:19, 01 вересня 2014Суспільство
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У Донецьку в результаті нічних обстрілів бойовиків з установок "Град", за попередніми даними, пошкоджена нафтобаза.
скріншот
Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, також під час обстрілу в Петровському районі міста пошкоджено житловий будинок та медпункт шахти.
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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Донецьк потряс потужний вибух, відлуння якого було чути у всіх районах міста. Користувачі соцмереж писали, що в 19.15 по всьому місту "здригнулися будинку", вибухова хвиля поширилася далеко за межі мікрорайону Лідіївка, де було виявлене джерело вибуху.
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