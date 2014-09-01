У Донецьку бойовики з "Градів" обстріляли нафтобазу

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, також під час обстрілу в Петровському районі міста пошкоджено житловий будинок та медпункт шахти.

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