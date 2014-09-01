Сьогодні в Донецьку було чути залпи з важких гармат

Про це повідомляє міськрада Донецька.

«Друга половина дня у місті пройшла неспокійно. Близько 16.00 від жителів стали надходити повідомлення про те, що у мікрорайонах Широкий, Текстильник, Лідіївка і Бірюзова чутно залпи з важких гармат», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку бойовики з "Градів" обстріляли нафтобазуТакож повідомляється, що 1 вересня аварійні бригади Донецьких електричних мереж відновили більше тридцяти трансформаторних підстанцій у Київському районі. Крім того, було відновлено 11 повітряних ліній у Петровському і Куйбишевському районах.

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