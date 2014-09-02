Миколаївська область посилює заходи безпеки

Як повідомляє прес-служба Миколаївської обласної держадміністрації (ОДА), буде створена група, яка разом з громадськими формуваннями, зможе забезпечувати безпеку населених пунктів.

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"Ми будемо залучати громадськість, активістів, які мають бойовий настрій і які готові захищати наше рідне місто і наш регіон. Запевняю, що будь-які сепаратистські прояви, листівки, наклейки з агітаційними закликами "про створення Новоросії" та іншого роду агітаційні матеріали проросійського спрямування будуть дуже жорстко припинятися", - зазначив голова ОДА Вадим Меріков.

Крім того, на закритому засіданні також розглянули питання неправдивих викликів про мінування. За словами голови ОДА, дзвінки надходять від людей з Луганської області. Подібну помилкову інформацію оперативно відпрацьовують відповідні служби.

"Запевняю, миколаївці можуть почувати себе в безпеці. Мета російських спецслужб і бандформувань - посіяти паніку і страх серед українців. Але вони забувають, що ми - сильна нація, ми об'єдналися для того, щоб протистояти. Я дуже часто спілкуюся з людьми і бачу їх готовність брати в руки зброю, захищати область, ставати на захист цілісності України. Наші військовослужбовці в зоні проведення АТО ціною власних життів відстоюють цілісність і незалежність нашої держави. Миколаївщина - це Україна. Україна - неподільна. Слава Україні", - підкреслив Вадим Меріков.