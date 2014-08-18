У Миколаєві розшукують зловмисників, які «замінували» 3 військкомати

Про це УНІАН повідомили у групі зв'язків із громадськістю управління міліції Миколаєва.

За даними міліції, у неділю близько 16-ї години з інтервалами приблизно в 15 хвилин до чергових по військових комісаріатах і на телефонну спецлінію «102» почали надходити повідомлення про мінування. Невідомі чоловіки говорили, що незабаром відбудуться вибухи в Миколаївському обласному, а також у Ленінському і Заводському районних військкоматах.

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На місця подій виїжджали служби екстреного виклику, кінологи із службовими собаками, а також співробітники вибухотехнічної служби. Після обстеження будівель і прилеглої території жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю і здоров'ю громадян, не виявлено. Вживаються заходи із встановлення осіб, які повідомили про мінування.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 259 КК України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності».