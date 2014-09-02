З оточення в Іловайську вийшли ще 11 силовиків - комбат "Донбасу"

Про це Семен Семенченко повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"Вийшло ще 11 осіб. Доставляємо в госпіталь. Слава Богу", - написав він.

Раніше він повідомляв, що з оточення вдалося вивести 10 поранених.

Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.

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29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.

Прес-служба батальйону "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

Українці почали виходити з оточення 30 серпня. Того самого дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про вихід з оточення бойовиків під Іловайськом 28 бійців Національної гвардії України. Пізніше Аваков уточнив, що всього за ніч до позицій сил антитерористичної операції вийшло близько 100 бійців, проте військовим, оточеним бойовиками під Краснопіллям, вирватися поки не вдалося.

1 вересня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на комбата "Донбасу" Семена Семенченка повідомив, що з оточення під Іловайськом вийшли ще 84 бійця - батальйонів "Дніпро-1", "Донбас" і "Звитязь".

Точних даних про загиблих і узятих у полон українців під Іловайськом немає.