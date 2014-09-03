У Миколаєві арештовані 4 особи за підозрою в скоєнні терактів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, 27 серпня співробітники управління СБУ в Миколаївській області затримали 4-х місцевих жителів за підозрою у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб").

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Прокуратура Миколаївської області проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому управлінням СБУ за фактом вчинення терористичних актів - підпалів автомобілів у місті Миколаєв з метою порушення громадської безпеки, залякування населення регіону, залучення уваги громадськості до певних політичних поглядів.

Наразі затриманим оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.