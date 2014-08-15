У Миколаєві затримали підозрюваного в підготовці теракту у військовому містечку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, затримання відбулося 13 серпня.

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому управлінням Служби безпеки України в області стосовно 36-річного жителя Херсона.

"Під час огляду території містечка працівниками УСБУ в області і прикордонної служби «Миколаїв» виявлено і вилучено вибуховий пристрій – тротилову шашку вагою 200 г, шнур 30 см і детонатор", - повідомляє прокуратура.

Читайте такожВ Донецькій області спецпідрозділи МВС запобігли терактуЗатриманому оголошено про підозру в здійсненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України (підготовка до здійснення терористичного акту, незаконне зберігання бойових запасів).

Досудове розслідування продовжується.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину.