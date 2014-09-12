У Львові презентовано написану в тюрмі книгу екс-судді Зварича “Суддя-націоналіст”

Як передає кореспондент УНІАН, син екс-судді Віктор Зварич розказав на презентації, що у книзі автор "викриває підводні течії роботи на посаді судді, а також, що змінилося в роботі, житті, побуті суддів після розпаду СРСР вже за нової української влади".

У своїй книзі Зварич описує інтриги, життя суддів на прикладі Львівського обласного суду, їх стосунки з владою і людьми. Також там йдеться про місцевих високопосадовців Львівщини і не тільки, які на даний час обійняли високі посади у новій владі.

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За словами Віктора Зварича, “це єдина книга наразі в Україні, автором якої є суддя, що займав різні керівні ланки суддівської системи, і відверто описує моменти діяльності суддів України про те, як з ними “домовляються”, як на них тиснуть і як з ними розправляються”.

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Він зазначив, що першими читачами книги стала родина а також співробітники виправної установи.

Книга видана накладом 2 тисячі примірників у видавництві “Трек ЛТД”. Вона сьогодні буде також презентована на Форумі видавців.