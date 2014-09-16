На Донеччині за добу в результаті обстрілу бойовиків загинули троє мирних жителів
18:32, 16 вересня 2014Суспільство
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Бойовики і російські військові накопичують у регіоні військову бронетехніку.
REUTERS
У Зугресі Донецької області за добу загинули троє мирних жителів внаслідок обстрілів бойовиками житлових масивів міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У місті Зугрес Шахтарського району Донецької області терористи та російські військові накопичують військову бронетехніку – танки і БТР та з мінометів обстрілюють житлові масиви міста, видаючи їх за обстріли Нацгвардії України», - зазначив він.
«За минулу добу в регіоні загинуло троє мирних жителів», - підкреслив Лисенко.
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