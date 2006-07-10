У Києві сталася аварія в метро

10:06, 10 липня 2006
Суспільство
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Рух на ділянці від центру у бік лівого берега припинений

У понеділок вранці рух потягів по Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену на ділянці від центру у бік лівого берега припинений з технічних причин.

У прес-службі столичного метрополітену поки не повідомляють подробиць того, що сталося.

У Києві три лінії метро. Святошинско-Броварська лінія є найстарішою і найпротяжнішою з трьох.

Обком з посиланням   на ForUM

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