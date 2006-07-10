У Києві сталася аварія в метро
10:06, 10 липня 2006Суспільство
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Рух на ділянці від центру у бік лівого берега припинений
У понеділок вранці рух потягів по Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену на ділянці від центру у бік лівого берега припинений з технічних причин.
У прес-службі столичного метрополітену поки не повідомляють подробиць того, що сталося.
У Києві три лінії метро. Святошинско-Броварська лінія є найстарішою і найпротяжнішою з трьох.
Обком з посиланням на ForUM
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