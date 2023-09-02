На території Києво-Печерської лаври й досі залишається частина монахів УПЦ МП.

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій повідомив, що духівник родини депутата-зрадника Віктора Медведчука і досі мешкає у Лаврі.

Архімандрит в інтерв’ю програмі "Схеми" розповів, що особисто не бачив у Лаврі Марченко із Медведчуком, однак знає, що Марченко точно відвідувала святиню.

"У неї тут був духівник, котрий опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом… Він зараз у Лаврі…", - повідомив він. Йдеться про архімандрита УПЦ МП Даміана.

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В.о. намісника Лаври також уточнив, що частина монахів УПЦ МП і досі залишається у Нижній лаврі, попри розірвання договорів оренди.

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Як повідомляв УНІАН, УПЦ МП орендувала будівлі на території заповідника ще за часів Віктора Януковича. Цьогоріч українська влада розпочала спроби звільнити приміщення Лаври від представників УПЦ МП. Зокрема, такі намагання активно тривають з березня. Тоді священнослужителі повинні були виїхати через розірвання договорів оренди з УПЦ.

Більшість будівель все ж вдалося звільнити, однак деякі з них і досі перебувають під контролем представників УПЦ попри рішення суду про виселення.

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