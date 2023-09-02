Архімандрит Авраамій впевнений, що прокльони від екс-намісника свідчать лише про безсилля УПЦ МП.

Колишній намісник Лаври Паша Мерседес, справу якого незабаром буде скеровано до суду, погрожував новопризначеному виконувачу обов'язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандриту Авраамію, надсилаючи гнівні повідомлення.

Після вигнання УПЦ МП у Лаврі почали проводити богослужіння українською, що раніше було заборонено, про це архімандрит Авраамій розповів в інтерв’ю програмі "Схеми". Також у святині відбуваються молебні за українських військових, які за "панування" УПЦ МП в Лаврі не проходили.

Архімандрит також розповів, чому перейшов від УПЦ МП до ПЦУ лише у березні, після чого зміг отримати посаду в.о. намісника Лаври.

Відео дня

"Запитують багато: чому не раніше, чому тільки зараз? А тому що не було альтернативи, тому що не хотілося покидати Лавру, хотілося тут бути й молитися… І коли тільки з’явилася така альтернатива, мною було прийнято рішення долучитися до ПЦУ", - сказав він.

За словами священнослужителя, з початку повномасштабного вторгнення він та інші священики та монахи очікували, що УПЦ МП розірве усі зв’язки з Москвою.

"Ці їхні залякування, погрози та переслідування лише загартовують мене та свідчать про те, що я - на правильному шляху… Їхні методи - це московські методи. Заборонити, залякати. Це говорить про їхню малоосвіченість, а також безсилля", - вважає він.

Повідомлення з погрозами та прокльонами архімандриту надсилав й екс-намісник Лаври Павло.

Отець Авраамій розповів, що Паша Мерседес у спільноті священнослужителів був відомий своєю любов’ю до руського миру та по-різному ставився до прихильного до Росії духовенства та до духовенства із проукраїнською позицією.

Справа Паші Мереседеса - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Паша Мерседес отримав підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправданні російської агресії. Тоді суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Згодом екс-наміснику Лаври повідомили про підозру й в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні збройної агресії РФ, вчиненому повторно. Також йому змінили запобіжний захід, відправивши під варту з альтернативою застави у 33,3 млн грн.

На початку серпня за Лебідя внесли застави і він вийшов із СІЗО. Своєю чергою, у Службі безпеки України наголосили, що це не вплине на справедливий розгляд його справи у суді.

З середини серпня Паша Мерседес перебуває у лікарні через проблеми із серцем.

Вас також можуть зацікавити новини: