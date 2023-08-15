Під приміщеннями цих корпусів перебуває велика кількість поліції.

Зранку представники комісії Мінкульту знову не можуть потрапити до кількох корпусів Києво-Печерської лаври, де забарикадувалися представники УПЦ МП.

Правоохоронці забезпечують публічний порядок та безпеку, а представники заповіднику та комісії Мінкульту заходять до корпусів, адже мають на це законні підстави через рішення суду, повідомила УНІАН прес-офіцерка Печерського відділу поліції Києва Оксана Тищенко.

"Вони (представники УПЦ МП - УНІАН) не пропускають до корпусів… Але правоохоронці не зривали ніякі замки", - наголосила вона.

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Ситуація в Києво-Печерській лаврі

Як відомо, зранку 15 серпня у соцмережах ширяться відео, на яких до приміщень Лаври намагаються увійти представники комісії Мінкульту, зриваючи із дверей деяких корпусів замки. Поруч перебуває велика кількість правоохоронців, а також вірян УПЦ МП.

Раніше у заповіднику Києво-Печерська лавра повідомили, що ще з 11 серпня у трьох приміщеннях Лаври забарикадувалися віряни УПЦ МП.

Вранці 14 серпня заповідник обмежив доступ до Нижньої лаври для відвідувачів, через те, що наразі там працює комісія Мінкульту. Її доступ до корпусів №54, №57, №58, які використовуються як готельні приміщення, наразі обмежено через сторонніх осіб, які там перебувають і блокують входи.

Намагання звільнити приміщення Лаври від представників УПЦ МП тривають ще з березня, коли ченці офіційно мали виселитися, адже заповідник розірвав з УПЦ договір про оренду.

Тоді віряни УПЦ МП не пропускали комісію Мінкульту до приміщень. Згодом до більшості із них все ж вдалося отримати доступ, однак деякі і досі залишаються під контролем представників УПЦ попри судові рішення про необхідність їхнього виселення.

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