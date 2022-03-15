Голова ОВА закликав громадян не виходити на вулиці та інші громадські місця.

Комендантська година з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня діятиме по всій Київській області.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"По всій Київській області з 15 до 17 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00", - зазначив він.

Кулеба закликав громадян не виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Це вимушені заходи, мета яких – захистити мешканців регіону. Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях. Влада та всі обласні служби роблять все необхідне для безпеки населення", - підкреслив очільник ОДА.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня в столиці буде діяти комендантська година.

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