Близько 900 автомобілів вишикувалися у формі латинської букви «V».

У Харкові пройшов автомобільний флешмоб на честь Геннадія Кернеса.

Читайте такожРінат Ахметов втратив близького родичаПро це повідомляють на сайті Харківської міської ради.

На парковці біля стадіону «Металіст» близько 900 автомобілів вишикувалися у формі латинської букви «V» - символу, яким часто за життя користувався харківський мер.

«Це дуже креативний спосіб вшанувати пам'ять Геннадія Адольфовича. Тут зібралося багато харків'ян, які вирішили влаштувати флеш-моб і сформувати з авто знак, який асоціюється з Геннадієм Кернесом. Він дуже його любив, часто ним користувався, навіть в якості привітання. Дуже хотілося б, аби Геннадій Адольфович побачив це зверху, йому б напевно сподобалося», - сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Кернес помер: що відомо про хворобу та смерть міського голови Харкова

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.

Закон" Про місцеве самоврядування " передбачає, що у разі смерті міського голови не пізніше ніж на 15-й день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: УНІАН