Призначення підтримали 76 депутатів.

Головою Харківської обласної ради VIII скликання обрано депутат від "Слуги народу" Тетяну Євгорову-Луценко, замість Артура Товмасяна.

Про це повідомляє прес-служба облради.

"Депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської облради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за її призначення проголосували 76 депутатів.

Читайте такожУ Харкові заступника голови облради викрили на вимаганні мільйонного хабараПеред цим депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови облради.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну (обраний депутатом від "Слуги народу") повідомили про підозру в одержанні хабаря. За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства.

Упродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.

5 серпня суд обрав Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 996 тис. 400 грн.

4 серпня його виключили з фракції "Слуга народу".

17 серпня Товмасян написав заяву про складення повноважень.

Автор: Світлана Макринська