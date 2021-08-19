Головою Харківської обласної ради VIII скликання обрано депутат від "Слуги народу" Тетяну Євгорову-Луценко, замість Артура Товмасяна.
Про це повідомляє прес-служба облради.
"Депутати Харківської обласної ради підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської облради", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за її призначення проголосували 76 депутатів.
Читайте такожУ Харкові заступника голови облради викрили на вимаганні мільйонного хабараПеред цим депутати звільнили Артура Товмасяна з посади голови облради.
Як повідомляв УНІАН, 4 серпня голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну (обраний депутатом від "Слуги народу") повідомили про підозру в одержанні хабаря. За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства.
Упродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.
5 серпня суд обрав Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 996 тис. 400 грн.
4 серпня його виключили з фракції "Слуга народу".