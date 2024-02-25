Зокрема, треба розібратися з тим, що окремі мобілізовані жодного разу не були на фронті.

Ротація військових, що тривалий час перебувають на передовій - це головне питання, що потребує впорядкування в контексті мобілізації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції під час Форуму "Україна. Рік 2024".

У президента запитали, що робити з експертами та юристами, які публічно дають "поради" про те, як ухилятися від мобілізації.

"Складно боротися з сучасними технолоніями. Складно боротися у гібридній війні проти ресурсу Росії. І складно, коли деякі представники нашої громадськості не розуміють до кінця, як це працює - як працюють телеграми, як працюють тік-токи, як працює Росія з цими носіями тощо", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що треба показувати правду і говорити про важливість виживання України.

"У нас свобода слова. Людина може говорити те, що хоче. Хоча дуже важливо, щоби говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто був на першій лінії фронту", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни вкладають великі гроші у поширення такої інформації на інтернет-ресурсах, і з цим боротися непросто. Президент покладається на українських журналістів, які поширюватимуть реальну і правдиву інформацію.

"А з нашого боку ми маємо робити кроки, щоби давати можливості хлопцям відпочити, щоб була можливість заміни, і тому, ротації важливі", - відзначив президент.

Він зазначив, що у питанні ротації військових треба навести порядок. Також дуже важливо підготувати резерви. "Бійцям непросто. На деяких напрямках дуже складно. Дуже. Треба розуміти", - сказав Зеленський.

Водночас, глава держави сказав, що іноді, коли цивільні громадяни відпочивають, а військові воюють в окопах, то треба думати, наскільки відпочинок цивільних має бути публічним.

"Тому що ти розумієш, що хтось тебе захищає, а ти дратуєш ту людину, бо вона не відпочиває, і розуміючи реально наслідки, що буде, якщо Росія захопить нашу державу", - сказав Зеленський.

При цьому, президент вважає правильним рішенням демобілізувати строковиків.

Водночас, президент сказав, що мобілізація в Україні триває з перших днів війни. За його словами, попереднє законодавство про мобілізацію не співпадає практично з реаліями війни. Наразі в Україні щодо мобілізації проводиться не реформа, а впроваджуються додаткові норми до чинного закону.

"Якщо потрібен аудит для того, аби сказати, скільки потрібно змін, і знати цифру людей, яких додатково треба мобілізувати, то треба дочекатися цього. Дуже важливо подивитись, де частина людей, які не були на фронті, але вони були мобілізовані. З цим треба навести порядок", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський пояснив, яка мобілізація буде справедливою. За його словами, бійцям необхідно забезпечити ротацію, щоб вони могли відновитися. Президент додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу - кількість вже інша.

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