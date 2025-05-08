Він розказав про залучення судів до мобілізаційного процесу та участь в ньому Нацполіції і органів місцевої влади.

Голова оборонного комітету Олександр Завітневич запевняє, що ведеться активна робота, щоб в Україні зникло таке явище як "бусифікація".

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

"Я це люто ненавиджу. Як тільки ми бачимо це десь в засобах масової інформації, зазвичай це фейсбук, інстаграм, де люди викладають, то ми відразу на це реагуємо, звертаємося до обласного ТЦК спочатку, чи в Києві в Генштаб. І вони визнають це на всіх нарадах, от повірте, ми збираємося постійно і говоримо", - зазначив Завітневич.

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За його словами, керівники, які приходять на наради, запевняють, що постійно проводять роз'яснювальну роботу, щоб такого явища не було.

"На місцях через невиконання плану (мобілізаційного), завдань, наказу такі ганебні ситуації виникають. Але ми постійно наголошуємо, постійно заслуховуємо і говоримо, що шукайте інші шляхи, робіть рекрутингові центри", - зазначив Завітневич.

За його словами, у військових, працівників ТЦК, згідно з законом, є дієві механізми, крім примусової "бусифікації".

"Ми дивимося, яка кількість людей є в базі Резерв+, дивимося, скільки відправили повісток. Якщо повістка вручена, людина не з'явилася, то їдьте повторно до неї, вручайте, займайтеся цим", - каже нардеп.

Однак в ТЦК та Нацполіції говорять, що в них не вистачає на це співробітників, зауважив Завітневич. І місцеві адміністрації виділяють лише по дві-три особи в кожному районному центрі, щоб займалися цими оповіщеннями.

Він також звернув увагу, що погано працюють механізми, які не стосуються фізичного контакту з людиною, але які мають стимулювати її прихід до ТЦК. Йдеться про штрафи, право позбавляти водійських прав тощо.

"Нагадаю, перше – якщо людина не з'являється по повістці, то вона оголошується вона в розшук. Якщо вона не знаходиться, то ТЦК СП може подати до суду. І тут стає цікаво. Перша проблема у нас – це кількість суддів. Особливо прифронтових, умовно, чим далі на схід – там все менше і менше суддів. Друге - в ТЦК постійно катастрофічно не вистачає коштів на юридичне супроводження. В багатьох випадках навіть проста сплата судового збору також не відбувається. І виходить так, що вся система не працює", - каже нардеп.

Мобілізація в Україні

Командир 210-го окремого штурмового полку Павло Куриленко каже, багато хто з військовозобов’язаних зараз "тупо чекають повістку", тобто що їх підштовхнуть до того, щоб мобілізувались.

"95% людей тупо чекають повістку. Ну як чекають? Чекають, що вона їм не прийде. Але коли приходить, кажуть: ну що ж, треба йти воювати, прийшов мій час брати в руки зброю. Слухайте, до таких потрібно достукатися, тут якраз роботу рекрутингових центрів треба пропрацьовувати і ТЦК", - зазначив він.

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