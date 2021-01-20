Протягом 2017-2020 років зловмисники обманом заволодівали грошовими коштами та продукцією підприємців Харківської області та інших регіонів України.

На Харківщині завершили досудове розслідування за фактом злочинної діяльності міжрегіональної групи шахраїв, яка обманювала підприємців.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, 18 січня обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, направлений до суду. Обвинувачуваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що протягом 2017-2020 років зловмисники обманом заволодівали грошовими коштами та продукцією підприємців Харківської області та інших регіонів України. Загальна сума матеріального збитку склала майже 400 тисяч гривень.

До складу угруповання входили два чоловіка та п’ять жінок віком від 20 до 34 років, які використовували декілька злочинних схем. Зокрема, протягом 2017-2019 років вони розміщували у сільських засобах масової інформації оголошення про нібито продаж організацією товарів народного вжитку, сільськогосподарської продукції, палива або знаходили в мережі Інтернет аналогічні оголошення підприємців. Надалі зловмисники пропонували потерпілим зробити передплату за товари або під виглядом перевізників просили оплатити послуги перевезення та заволодівали переведеними коштами. Також слідчими встановлено декілька фактів, коли правопорушники зникали після отримання товарів для перевезення.

Всього слідчі задокументували 16 епізодів злочинів, вчинених учасниками угруповання. Правоохоронці провели обшуки на території трьох регіонів України й вилучили незаконно здобуті грошові кошти, записи «чорної бухгалтерії», засоби зв’язку та іншу техніку. На сьогодні шестеро зловмисників перебувають під вартою. На майно підозрюваних накладений арешт.

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Автор: Світлана Закелова