В Україні за добу зафіксовано майже однакову кількість нових хворих на коронавірус і тих, хто одужав. На Донбасі внаслідок підриву військового авто на вибуховому пристрої поранено і травмовано дев'ятьох бійців.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили 5336 нових хворих на COVID-19. При цьому одужали 5194 особи.
Всього з початку пандемії коронавірусом заразилося 1357470 українців, 1176918 - одужали 26212 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано сім ворожих обстрілів. Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.
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