У Верховній Раді сьогодні запрацювала сенсорна кнопка, що унеможливить неперсональне голосування.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Така ж система давно й успішно працює у Київраді, й обійти її неможливо. Крім того, як пише Апостроф, у парламенті встановили відеокамери, щоб запобігти порушенням і прибрати «сліпі зони» у задніх лавах.
Камери дозволять правоохоронцям відстежити, з якого місця було вчинене порушення. Інструменти запрацюють вже з цього тижня.
Боротися з кнопкодавством у Раді намагалися ще у 2008 році, але встановлена тоді сенсорна кнопка не пройшла тестування. Були й інші спроби запустити систему, та марно. У 2019-му голосування за сусіда навіть зробили кримінальним злочином, але і це проблеми не вирішило.
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