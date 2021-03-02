Така ж система давно й успішно працює у Київраді, й обійти її неможливо.

У Верховній Раді сьогодні запрацювала сенсорна кнопка, що унеможливить неперсональне голосування.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЖурналісти показали люксові автомобільні оновлення депутатів (відео)

Така ж система давно й успішно працює у Київраді, й обійти її неможливо. Крім того, як пише Апостроф, у парламенті встановили відеокамери, щоб запобігти порушенням і прибрати «сліпі зони» у задніх лавах.

Камери дозволять правоохоронцям відстежити, з якого місця було вчинене порушення. Інструменти запрацюють вже з цього тижня.

Боротися з кнопкодавством у Раді намагалися ще у 2008 році, але встановлена тоді сенсорна кнопка не пройшла тестування. Були й інші спроби запустити систему, та марно. У 2019-му голосування за сусіда навіть зробили кримінальним злочином, але і це проблеми не вирішило.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН