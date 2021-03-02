МОЗ планує влітку вийти на 5-7 млн щеплень від COVID-19 щомісяця.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про намір до листопада 2021 року забезпечити усіх громадян доступом до вакцини від COVID-19.

Читайте такожВідсьогодні українці можуть записатися онлайн на щеплення від COVID-19Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV вчора пізно ввечері.

"Кількість вакцинацій, яку ми плануємо робити на 3-4 етапі – це 5-7 млн вакцинацій на місяць", - заявив він.

Також міністр додав, що ці цифри розрахували, виходячи з графіку постачання вакцин.

"Якщо він (графік) не буде зриватися (тому що ви бачите, що зараз відбувається), - ми плануємо десь влітку вийти на такі цифри (щодо кількості щеплень від COVID-19 – УНІАН)", - розповів Степанов.

За його словами, для цього потрібно, щоб усі постачальники виконували зобов’язання відповідно до укладених договорів.

"У нас план, щоб ми в цьому році, бажано до листопада, могли дати доступ (до вакцини від COVID-19 – УНІАН) усім без виключення громадянам", - наголосив Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: Костянтин Гончаров