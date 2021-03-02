В Україні за добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.
Читайте такожВідсьогодні українці можуть записатися онлайн на щеплення від COVID-19Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 1 410 осіб; виписано з лікарень 583 особи; зафіксовано 162 летальних випадки; одужали 5 194 особи. Крім цього проведено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 357 470 осіб;
- одужало – 1 176 918 осіб;
- летальних випадків – 26 212;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 463 випадки;
Вінницька область – 453 випадки;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 206 випадків;
Донецька область – 107 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 438 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 649 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 349 випадків;
Миколаївська область – 153 випадки;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 108 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 146 випадків;
Харківська область – 319 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 93 випадки;
Чернівецька область – 504 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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