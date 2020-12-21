В Україні після вихідних зафіксували різкий спад нових випадків коронавірусу. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу зафіксували 6545 нових випадків захворювання на COVID-19.
Станом на ранок понеділка, 21 грудня, офіційно підтверджено 970993 випадки коронавірусної інфекції, при цьому 586268 українців одужали, 16665 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Неподалік Авдіївки бойовики пострілами з гранатомета знищили трактор, що повертався з сільськогосподарських робіт. У результаті обстрілу один із трактористів отримав поранення.
Головні новини України: що важливо знати 21 грудня 2020
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