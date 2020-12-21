В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні після вихідних зафіксували різкий спад нових випадків коронавірусу. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 6545 нових випадків захворювання на COVID-19.

Станом на ранок понеділка, 21 грудня, офіційно підтверджено 970993 випадки коронавірусної інфекції, при цьому 586268 українців одужали, 16665 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Неподалік Авдіївки бойовики пострілами з гранатомета знищили трактор, що повертався з сільськогосподарських робіт. У результаті обстрілу один із трактористів отримав поранення.

Головні новини України: що важливо знати 21 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська