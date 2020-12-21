За словами Віктора Петрова, йому вдалося підтвердити випадки інфікування.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом мутованого коронавірусу.

Читайте такожМОЗ: новий штам коронавірусу - не привід для занепокоєнняЯк передає «Україна 24», за словами лікаря, у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити зміни клінічної картини коронавірусної інфекції.

«Один з таких прикладів – мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу», – сказав він.

Лікар також додав, що вірус мутуватиме дуже активно, і це природно: «Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу».

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

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Автор: УНІАН