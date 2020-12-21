Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом мутованого коронавірусу.
Читайте такожМОЗ: новий штам коронавірусу - не привід для занепокоєнняЯк передає «Україна 24», за словами лікаря, у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити зміни клінічної картини коронавірусної інфекції.
«Один з таких прикладів – мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу», – сказав він.
Лікар також додав, що вірус мутуватиме дуже активно, і це природно: «Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу».
Мутований коронавірус у Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- 15 грудня небезпеку від нового штаму коронавірусу оцінили у ВООЗ.
- 20 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий вид вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Після цього ряд країн прийняли рішення обмежити сполучення з Британією.
- Тим часом стало відомо, що більш заразний вид коронавірусу з'явився у Великобританії ще у вересні та активно почав поширюватися з середини листопада.
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