В Україні вже декілька місяців триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.

Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні перетнула позначку в 1 мільйон. Президент підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.

Ситуація з коронавірусом

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 1 мільйон людей, із яких 11490 хворих виявлено за минулу добу.

При цьому станом на 24 грудня всього одужало від коронавірусу 631435 українців, померло - 17395 осіб.

За даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса, Україна ввійшла у 20 країн світу з найвищою смертністю від коронавірусу.

Повернення покарання за брехню в деклараціях

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях державних службовців.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил російські найманці за добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 24 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська