Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Україні перетнула позначку в 1 мільйон. Президент підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.
Ситуація з коронавірусом
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 1 мільйон людей, із яких 11490 хворих виявлено за минулу добу.
При цьому станом на 24 грудня всього одужало від коронавірусу 631435 українців, померло - 17395 осіб.
За даними мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса, Україна ввійшла у 20 країн світу з найвищою смертністю від коронавірусу.
Повернення покарання за брехню в деклараціях
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях державних службовців.
Перемир’я на Донбасі
У зоні операції Об’єднаних сил російські найманці за добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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