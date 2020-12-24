Раніше їм дозволено було працювати тільки до 01: 00 через карантин.

Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати до 7 ранку в новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня. Раніше їм дозволено було працювати тільки до 01:00 через карантин.

Читайте такожУкраїна на посиленому карантині: що відсьогодні заборонено, правила та умовиПро це йдеться в постанові Уряду №1301 від 23 грудня, оприлюдненій на Урядовому порталі.

"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - сказано у документі.

Перед цим глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що подовжений графік роботи кафе, барів і ресторанів в ніч з 31 грудня на 1 січня не призведе до зростання захворюваності на COVID-19. "Новий рік – це свято, необхідно щоб люди відпочили, і те, що це буде не той відсоток, який дасть зріз захворюваності – це однозначно", - зазначив чиновник.

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Автор: УНІАН