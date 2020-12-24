1 730 663 людини з початку пандемії у світі померли.

Станом на 7:30 24 грудня Україна опинилася на двадцятому місці за смертністю від коронавірусу – поряд з Туреччиною та Чилі. З початку пандемії у світі інфікувалися вже 78 704 434 людини.

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Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (18 458 373), Індія (10 123 778), Бразилія (7 365 517), Росія (2 905 196), Франція (1 562 615), Сполучене Королівство (2 155 996), Туреччина (2 082 610).

Україна знаходиться на 15 місці – між Іраном і Перу.

1 730 663 людини з початку пандемії померли. Найбільше летальних випадків від ускладнень коронавірусу зареєстрували у США, Бразилії та Індії.

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Автор: УНІАН