Найбільше зріс тариф для столичної компанії "Євро-реконструкція".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на виробництво тепла для населення, бюджетних і релігійних організацій на 2021 рік для 23 теплоелектроцентралей і когенераційних установок.

Відповідну постанову було прийнято в ході засідання регулятор.

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Згідно з постановою, найбільше зростання тарифу на виробництво тепла для населення відбулося для столичної компанії "Євро-реконструкція" - на 49,7%, до 791,4 грн за Гкал, а найменший у «Дніпровської ТЕЦ» - на 5,5%, до 1204,38 грн за Гкал.

Відзначається, що основними чинниками, що мали істотний вплив на зміну тарифів на виробництво теплової енергії у 2021 році, є: істотне зниження обсягів виробництва теплової енергії; зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників; зростання цін на паливно-енергетичні ресурси; зростання витрат на послуги розподілу природного газу.

Скільки платять українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт - год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це - 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

26 серпня 2020 року Єврокомісія оприлюднила звіт, згідно з яким тарифи на електроенергію в Україні на третину вище, ніж у Європі.

26 листопада 2020 року новопризначений в. о. міністра енергетики Юрій Бойко заявив про те, що вважає одним з важливих питань у секторі перегляд з 2021 року чинного механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

3 грудня 2020 року виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Бойко заявив про те, що в Україні збираються підняти "вкрай низький" тариф на електрику для населення.

НКРЕКП також з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 17 газорозподільних компаній в середньому на 40%.

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Автор: Ігор Орел