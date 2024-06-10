Речник Міністерства оборони каже, що це треба зробити через дипустанови.

17-річні українці, які знаходяться за кордоном та мають стати на військовий облік, можуть оновити свої дані через дипломатичні установи, а не через застосунок Резерв+.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. "У правилах військового обліку було прописано, що в 17 років треба стати на військовий облік. Через Резерв+ та дистанційно це зробити було неможливо. Тепер Кабмін врегулював це", - акцентував він.

Лазуткін додав, що 17-річним юнакам потрібно безпосередньо з’явитися у дипломатичну установу, принести свої документи і стати на військовий облік. "А вже дипломатичні установи будуть передавати це в ТЦК та СП. Це дуже важливо, бо не так перенавантажує ТЦК тими людьми, які мали б приїжджати в Україну. Вони зможуть це зробити за кордоном та продовжити своє навчання, щоб в майбутньому застосувати свої знання на благо України", - підкреслив він.

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Речник Міноборони зауважив, що взагалі процес оновлення даних через застосунок триває стабільно. Очікується, що після 18 червня, коли у Резерв+ з’явиться QR-код, показники динаміки значно зростуть. За його словами, багато військовозобов’язаних чекали появи даної опції, щоб вже тоді оновити свої дані.

"Для багатьох українців цей QR-код є певним символом, так би мовити, легітимізації. Тому що електронний документ можна буде всюди показувати, він буде рівнозначний паперовому. Після появи QR-коду можна буде перетинати кордон із застосунком Резерв+ і немає виникати жодних проблем через це", - акцентував він

Лазуткін додав, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться не тільки QR-код, а ще й додаткова опція для військових, які зареєструвалися у застосунку та хочуть уточнити свої дані і прибрати помилку, яка є. "Якщо у них написано "у розшуку", в один клік можна буде вирішити це питання і повідомити, що вони є військовослужбовцями. Таким чином дані в "Оберіг" оновляться", - пояснив він

Взяття на облік 17-річних українців: що відомо

Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", усі громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік щороку протягом січня.

У Сухопутних військах пояснювали, що це звичайна процедура, яка не має відношення до воєнної мобілізації через війну з Росією.

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