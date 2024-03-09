Лауреатами стали творці фільму "20 днів у Маріуполі", автори вистави "Конотопська відьма", співачка Джамала та інші.

У Києві відбулася церемоніїчвручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка відбулася за участі президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської у день відзначення 210-тої річниці від Дня народження українського поета.

У номінації "Театральне мистецтво" лауреатами стали творці вистави "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка. Ця вистава Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка створена у жанрі бурлескної комедії. Нагороду отримали автори вистави: режисер-постановник Іван Уривський, художниця-постановниця Тетяна Овсійчук та хормейстерка Сусанна Карпенко.

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Також, у номінації "Музичне мистецтво" лауреаткою стала співачка Джамала (Сусана Джамаладінова) за альбом кримськотатарської музики "Qirim". До цієї платівки увійшли старовинні народні композиції у виконанні Джамали.

"Альбом Qirim - це і я, це і мій батьківський дім, це наша спадщина, це і рух у майбутнє, тому що кожна пісня звучить як заповіт. Це дійсно краса і велич минулого", - сказала Джамала.

Разом з тим, у номінації "Музичне мистецтво" лауреаткою стала композиторка Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

У номінації "Література" лауреаткою стала поетеса і військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз за книгу поезій "[dasein: оборона присутності]", написану на фронті про істини війни.

"Мені честь отримати цю нагороду імені поета, який створив таку потужну енергію, таку творчість, яка береже нашу державність вже друге століття, допомагає їй відновлюватися з попелу, і всі ми, як військові, згадували його тексти, у дуже важкі часи", - наголосила Чорногуз.

Також у номінації "Література" лауреатом став поет і старший лейтентант 59-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка".

У номінації "Візуальні мистецтва" лауреатом став художник Андрій Єрмоленко за серію художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

У номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатами стали журналісти Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський сказав, що сьогодні відзначаються достойні лауреати Шевченківської премії.

"У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.

"Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки", - наголосив Зеленський.

На переконання президента, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.

"Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль.

Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку", - наголосив Зеленський.

Глава держави своїм указом установив на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна.

Шевченківська премія

9 березня - у день народження Кобзаря традиційно оголошують лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Попри важкий час та війну, ні 2022 рік ні 2023 рік винятком не став.

Найпрестижніша національна творча премія відзначає здобутки письменників та художників, акторів театру та кіно, літературознавців, режисерів, сценаристів.

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