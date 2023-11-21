Збір матеріалів для фільму та монтаж тривали майже 1,5 року.

У Києві відбувся закритий допрем’єрний показ документальної стрічки про війну режисера Алана Бадоєва та "1+1 Україна" "Довга доба", яка була зібрана з майже 200 годин відеоматеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації взяли, зокрема військові, представники дипломатичного корпусу, правоохоронних органів та урядовці.

Окрім самого Бадоєва присутні були, зокрема співак Макс Барських, який є автором комерційного саундтреку до фільму, виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, а також командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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Фільм розроблявся 1,5 року та був зібраний з майже 200 годин відеоматеріалів з телефонів українців з різних міст країни. До роботи над стрічкою таким чином долучилися понад 12 тис. українців.

У коментарі УНІАН Бадоєв зауважив, що спершу хронометрах фільму був 10 годин, а згодом його зменшили до двох.

"Ми робили монтаж і збір всього фільму майже 1,5 року. Це було дуже важко: ти ж обираєш не з того, яку долю показати глядачу, а які ні. А щоб вся історія цього фільму давала якусь одну загальну думку про те, що ми хочемо сказати", – пояснив він.

Режисер додав, що він хотів, аби всі герої фільму могли поділитися зі світом тим, як можна бути сильними, коли втрачаєш усе. Бадоєв наголосив, що увесь фільм зроблений з матеріалів з телефонів українців.

"Нам коробками приходили телефони з окупованих місць, з Бучі. Звідки, ми навіть не знали, чи жива ця людина, чи ні. І потім вже по файлах розуміли, що людина жива, шукали цю людину", – сказав він.

Режисер додав, що частина людей самі надіслали свої відео для стрічки. У фільмі також використані відеозаписи і від військових, просто з фронту.

Показ стрічки відбувся за підтримки Офісу президента України та Державного агентства України з питань кіно спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

Перед початком показу було зауважено, що він відбувається у символічну дату – 21 листопада, День Гідності та Свободи. Передбачається, що згодом стрічку буде продемонстровано і для широкої аудиторії. Йдеться про телевізійний показ на "1+1 Україна".

Крім того, було подано заявки на участь цього фільму у декількох фестивалях в різних країнах.

Документальна стрічка "Довга доба": допремʼєрний показ

Україна сьогодні відстоює головні демократичні цінності вільного світу, а українці стали прикладом сміливості та незламності. Саме тому за підтримки Офісу Президента України та Державного агентства України з питань кіно спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні відбувся допрем'єрний показ фільму "Довга Доба".

Цей фільм створений Аланом Бадоєвим та каналом "1+1 Україна". Він розроблявся 1,5 року та був зібраний майже з 200 годин відеоматеріалів. А до роботи над цією стрічкою долучилися понад 12 тисяч українців, що перетворює її на документ війни, який творили самі українці.

Показ стрічки відбувся у символічну дату – 21 листопада, День Гідності та Свободи, пам’ятний день на честь початку двох українських революцій. Саме цього дня українці раз і назавжди вибрали для себе шлях свободи та незалежності – на головній площі країни спалахнули акції протесту. Ця дата символізує утвердження демократії, вшановує патріотизм й мужність громадян, які стали на захист цінностей держави.

Фільм було презентовано на закритому показі. На ньому були присутні перші особи держави та міжнародна преса.

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