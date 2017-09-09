Аду Роговцеву відзначено премією імені Олександра Довженка

Президент Петро Порошенко присудив Державну премію імені Олександра Довженка 2017 року за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва народній артистці України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, Герою України Аді Роговцевій. Про це повідомляється на сайті Адміністрації президента.

Цього року розмір Державної премії України імені Олександра Довженка становитиме двісті тисяч гривень.

Також Петро Порошенко призначив гранти президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проектів. Режисер Ольга Гаврилова отримає грант у розмірі 59 тисяч гривень для виробництва анімаційного короткометражного фільму “Світ навпаки”, режисер Максим Наконечний - 68 тисяч гривень для виробництва ігрового короткометражного фільму “Новий рік у сімейному колі”, а режисер Ернес Сарихалілов - 93 тисячі гривень для виробництва ігрового короткометражного фільму “Цвях”.

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Загалом на розгляд Експертної комісії, створеної при Держкіно для оцінки проектів на здобуття грантів президента України молодим діячам у галузі кінематографії у 2017 році, було представлено дев’ять проектів – три неігрові фільми, чотири ігрові та два анімаційні.

Президент привітав митців з Днем українського кінематографа і подякував усім, хто створює та розвиває українське кіно.

Нагадаємо, що конкурс на здобуття гранту президента України у галузі кінематографії проводиться Державним агентством України з питань кіно з 1999 року. Його мета – надання державної фінансової підтримки молодим митцям для створення і реалізації соціально значущих творчих кінематографічних проектів. Грант може отримати молодий діяч у галузі кінематографії віком до 35 років.