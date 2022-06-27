Кожен навчальний заклад при ухваленні відповідних рішень має зважати на питання безпеки.

Міністерство освіти рекомендує навчальним закладам відновити освітній процес у серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

За словами Вітренка, Міністерство освіти і науки України рекомендує освітнім закладам відновити навчальний процес із середини серпня цього року у класичний спосіб, тобто офлайн.

Він зазначив, що всі освітні заклади мають високий рівень автономії, тож вони можуть на свій розсуд ухвалювати рішення, чи відновлювати навчання, а також, як буде організований цей процес.

"Ми все ж таки рекомендуємо наповнити освітні заклади учнями та студентами, зважаючи, перш за все, на безпеку", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років. Традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Ухвалена урядом постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану. Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти повинні приймати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.