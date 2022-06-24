Традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня.

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо термінів нового навчального року 2022-2023 років.

Як повідомило Міністерство освіти та науки, традиційно навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

Ухвалена урядом постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму воєнного стану одночасно з набранням чинності законодавчих змін до ЗУ "Про повну загальну середню освіту" щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану.

"Наголошуємо, організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти повинні приймати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу", - зазначили в МОН.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

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