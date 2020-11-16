В ОЄОУ мають дані про три злочини, які сталися протягом останніх декількох місяців.

В Одеській області група осіб регулярно здійснює напади і катує літніх представників єврейської громади.

Про це УНІАН повідомили в Об'єднаній єврейській общині України, яка отримала інформацію від голови Одеської регіональної асоціації євреїв-колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів Романа Шварцмана.

В ОЄОУ мають дані про три злочини, які сталися протягом останніх декількох місяців.

У селі Фонтанка невідомі увірвалися в будинок до літньої пари, прив'язали їх до стільців і катували, вимагаючи гроші. У селі Великодолинське бандити катували самотню жінку, а в самій Одесі спустилися з даху 9-поверхового будинку, щоб через вікно пробратися в квартиру літньої пари на 5 поверсі.

В ОЄОУ зазначили, що побиття літніх євреїв також закінчуються смертями. На даний момент відомо про двох загиблих, одному з яких злочинці відбили нирки.

Всі постраждалі є одержувачами виплат від Claims Conference, організації, яка відстоює інтереси євреїв і веде переговори про компенсації з німецьким урядом.

На думку Романа Шварцмана, нападники можуть мати спільників, які давали інформацію про те, хто і коли отримував виплати.

ОЄОУ заявила, що звернеться до ГУНП Одеської області із запитом про надання інформації по вже відкритих кримінальних справах.

Також в організації закликали повідомляти про подібні випадки на єврейську гарячу лінію "910" за номерами 910 (безкоштовно з мобільного) і 0 800 600 910 (безкоштовно зі стаціонарного).

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Автор: УНІАН