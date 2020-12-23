Колишній нардеп Михайло Добкін прийшов на церемонію прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом, яка зараз проходить в театрі опери та балету.
Про це повідомляє Newsroom.
Екс-нардеп висловив слова жалю з приводу смерті Кернеса.
"Справи говорять більше, ніж слова. Я православна людина і коли хтось йде з близьких, з тих людей, з якими ти мав стосунки...Звичайно ж, я десь щось робив, що вимагало вибачення. Я не зміг зайнятися цим за життя і зайнявся після смерті. Я думаю, він мене пробачив", - сказав Михайло Добкін.
Читайте такожВ Оперному театрі Харкова почалася церемонія прощання з Кернесом (фото, онлайн-трансляція)
Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова
- 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.
- Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.
- 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.
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