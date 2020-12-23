Колишній нардеп Михайло Добкін прийшов на церемонію прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом, яка зараз проходить в театрі опери та балету.

Про це повідомляє Newsroom.

Екс-нардеп висловив слова жалю з приводу смерті Кернеса.

"Справи говорять більше, ніж слова. Я православна людина і коли хтось йде з близьких, з тих людей, з якими ти мав стосунки...Звичайно ж, я десь щось робив, що вимагало вибачення. Я не зміг зайнятися цим за життя і зайнявся після смерті. Я думаю, він мене пробачив", - сказав Михайло Добкін.