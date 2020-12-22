Похорони мера Харкова транслюватимуть онлайн.

23 грудня – у день похорону Геннадія Кернеса – перекриють низку вулиць Харкова. Самого ж мера поховають на почесній алеї центрального кладовища. Похорони транслюватимуть онлайн.

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Про це повідомляє ТСН з посиланням на коментар в.о. міського голови Ігоря Терехова.

З 7:00 до 11:00 пройде відспівування у Благовіщенському соборі.

З 9:00 до 13:00 охочі зможуть попрощатися з Кернесом у фойє Харківського академічного театру.

О 13:30 відбудеться поховання мера на кладовищі №2.

Кернес помер - що відомо про смерть мера Харкова

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Ввечері 21 грудня його тіло доставили до Харкова.

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Автор: УНІАН