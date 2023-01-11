Волонтер пообіцяв і далі працювати над забезпеченням потреб українського війська.

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за пожертвування українців "на помсту" фонд придбав для захисників України 142 дрони, серед них 50 БПЛА здатних летіти на 800 км, 50 апаратів - на 30 км і 42 - на 200 км.

"142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам від вас вітання. Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога", - написав Притула у Facebook.

Притула зазначив, що "бавовни" стане ще більше, і вона траплятиметься в різних регіонах Росії. Також волонтер пообіцяв і далі працювати над забезпеченням потреб українського війська.

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"Збір на помсту" - що відомо

Активісти Сергій Притула та Сергій Стерненко тандемом заявили про початок зборів на "помсту" для рашистів 10 жовтня. Це день, коли Росія розпочала терористичні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

10 січня волонтери показали, яких "подарунків" придбали для окупантів за гроші зі "збору на помсту", оголошеного у жовтні 2022 року.

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