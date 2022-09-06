Bayraktar з литовської акції вже також в Україні.

Турецька компанія Baykar Makina, яка пообіцяла безкоштовно передати безпілотники, на які збирали кошти у рамках проекту "Народний Байрактар", повідомила скільки БПЛА вже поставили в Україну.

Про це повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, передає Укрінформ.

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.

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Як підкреслив турецький підприємець, було попередньо узгоджено, що зібрані українцями кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

Як писав УНІАН, у червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар" з метою зібрати 500 мільйонів гривень на три ударних безпілотники для ЗСУ.

Лише за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. Утім компанія Baykar відмовилася від грошей та пообіцяла передати три безпілотники безкоштовно.

Тоді Притула заявив, що заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України.

Після перемовин з Міністерством оборони України і після консультацій у фонді Сергія Притули знайшли рішення куди раціонально витратити кошти з акції "Народний Байрактар". Так, 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю трьох "Байрактарів", пішли на купівлю супутника.

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